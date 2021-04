Detida mulher suspeita de ter baleado homem deixado em estado crítico à porta de hospital em Penafiel

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção de uma mulher suspeita de ter baleado um homem durante um negócio de venda de droga no Marco de Canavezes.A vítima, um homem de 34 anos, que era um dos clientes no local, foi atingida e ficou ferida com gravidade, tendo sido transportada, em estado crítico, para o Hospital de Penafiel pelos outros dois clientes que a acompanhavam.A suspeita escondeu a arma no domicílio mas a polícia viria a encontrar a mesma após diligências, assim como o incólucro, pequenas quantidade de estupefaciente e 1020 euros em dinheiro.A mulher de 33 anos tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e ficou em prisão preventiva.