Detido 'burlão do amor' que seduzia mulheres para as roubar e agredir

Foi detido na sequência da operação "Amores Imperfeitos" um homem de 55 anos suspeito de seduzir várias mulheres pessoalmente e através das redes sociais para depois as enganar, roubar e agredir, anunciou esta segunda-feira a PJ.Segundo avança a Polícia Judiciária em comunicado, o arguido prometia compromisso afetivo e, após ganhar confiança das vítimas, desenvolvia "ações enganosas, levando-as a entregar-lhe bens materiais e patrimoniais e sujeitando-as, posteriormente, a ofensas corporais graves.Durante as buscas, as autoridades apreenderam duas armas de fogo e uma réplica, armas brancas, três cartas de condução falsas, três viaturas, duas das quais de gama alta, e ainda uma importância monetária elevada em numerário.O suspeito, de 55 anos, já tinha antecedentes criminais por burla qualificada e roubo. Vai ser presente a tribunal, em Beja, para conhecer as medidas de coação.