Detido companheiro da mulher encontrada morta dentro de mala

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira o companheiro da mulher encontrada morta dentro de uma mala em Arruda dos Vinhos. O homem de 38 anos foi encontrado numa zona de vegetação densa e as autoridades recolheram material relevante que o indiciam como autor do crime.Segundo o comunicado da PJ o crime terá sido motivado por questões de natureza passional. A vítima foi atingida com um golpe letal de arma branca, na zona das costas, num quarto que ambos haviam arrendado.O detido colocou numa mala de viagem o corpo da mulher e abandonou-o num local próximo. O objetivo seria ausentar-se do país.