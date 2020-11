Detido filho suspeito de matar a mãe à facada no Seixal

O homem de 23 anos suspeito de matar a mãe à facada, no Seixal, foi detido pela GNR, na madrugada desta terça-feira. O suspeito foi localizado por uma patrulha da GNR, na zona de Erma, em Paio Pires.O agressor estava em fuga após a mulher, de 52 anos ter sido encontrada, pelo marido, na casa onde viviam com o filho, com múltiplos golpes de faca nas costas e no pescoço e já sem vida.

A arma do crime terá sido uma faca de cozinha, que o suspeito deixou junto ao corpo da mãe, que estava envolto numa poça de sangue.



O suspeito será presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.