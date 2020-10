Um homem de 69 anos foi detido, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) por ter baleado uma mulher grávida em Tomar, na segunda-feira.Segundo o comunicado da PJ o homem tinha discutido com o filho da vítima antes de disparar contra a mulher de 37 anos.A polícia apreendeu a arma do crime e ainda uma outra arma de fogo que o detido tinha em sua posse ilegalmente.O suspeito será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.