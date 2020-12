Detido homem suspeito de assassinar idosa de 75 anos em Lisboa

Maria Nazaré da Câmara Oliveira, era uma mulher reservada, com bom nível de vida e que morava sozinha desde que enviuvou, há oito anos. F

A Polícia Judiciária deteve um homem de 41 anos suspeito de ter assassinado uma mulher de 75 anos, no passado dia 5 de novembro, em Carnide, Lisboa.A vítima foi assassinada de forma brutal com recurso a uma arma branca e força física. O suspeito, que conhecia superficialmente a vítima, tinha como objetivo roubar objetos de valor e quantias monetárias da mulher.Depois do crime, o suspeito acabou por incendiar a habitação, para destruir eventuais vestígios da sua presença.O homem já tinha cumprido pena pela prática de crime de homicídio e será agora presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.A idosa,