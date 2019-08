Detido suspeito de raptar e sequestrar ex-namorada desaparecida em Barcelona

Foi detido, pela Polícia Judiciária, o homem suspeito de ter sequestrado a jovem que esteve desaparecida desde segunda-feira à tarde na zona de Saint Pere de Ribes, arredores de Barcelona, Espanha.



O indivíduo, de 30 anos, foi detido "pela presumível autoria de um crime de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica", de acordo com um comunicado da PJ.





O mesmo documento dá conta de que os factos ocorreram entre os dias 19 e o 21 de agosto. O autor dos crimes deslocou-se até Barcelona onde "agrediu e coagiu a vítima", Margarida Simões, de 24 anos.O homem teve um relacionamento com a vítima e, já em Espanha, obrigou-a a regressar para Portugal, "onde continuou a ser agredida violentamente".Recorde que a jovem do Seixal tinha ido para Espanha, onde se encontrava em casa de familiares, para fugir do ex-namorado violento, de quem já teria apresentado queixa às autoridades portuguesas.Depois de ser dada como desaparecida, Margarida foi procurada pelas autoridades espanholas, que recorreram a helicópteros, cães e barcos. A mulher acabou por aparecer esta quarta-feira à tarde em casa de familiares já em Portugal.

Na realização das diligências, a Polícia Judiciária contou com a colaboração das Autoridades espanholas e da Policia de Segurança Pública.

O detido vai presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação tida por conveniente junto do Tribunal de Instrução Criminal do Seixal.



