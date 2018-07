Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido mais um suspeito do ataque a Alcochete

20:17

Foi detido mais um suspeito do ataque a Alcochete, esta tarde de terça-feira, na Charneca da Caparica, na Margem Sul.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, Hugo Manuel da Silva Ribeiro foi detido por estar alegadamente envolvido no ataque à Academia do Sporting, a 15 de maio.



Hugo Ribeiro deverá ser presente a juíz esta quarta-feira, no Tribunal do Barreiro, para ser ouvido.



Não terá sido localizado na operação da semana passada, altura em que já tinham sido emitidos os mandatos de captura.



A GNR só conseguiu encontrar o homem que estaria a fugir das autoridades, esta terça-feira.