Detido predador sexual que violou mulher e atacou outra no mesmo dia nas ruas de Coimbra

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ter atacado sexualmente duas mulheres, com 45 e 56 anos, na rua em Coimbra.



Os ataques ocorreram no dia 12 de novembro, quando o agressor abordou as vítimas na rua e as levou para um local reservado onde tentou, com violência, violar as mulheres, informa a PJ em comunicado.



A primeira vítima a ser abordada resistiu ao ataque sexual e foi brutalmente agredida pelo violador. A outra mulher, apesar de ter oferecido resistência, não conseguiu impedir a violação.

O detido tem antecedentes criminais e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.