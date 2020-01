Foi detido um sem-abrigo suspeito do homicídio de um cidadão brasileiro na zona do Bairro de Francos, no Porto, no passado dia 7 de dezembro, anunciou esta terça-feira a PJ em comunicado.Tanto o detido como a vítima eram consumidores de estupefacientes e tinham-se conhecido no dia em que o crime ocorreu. Ambos tinham-se deslocado ao local para comprarem cocaína.O arguido terá decidido roubar e agredir a vítima, que acabou por morrer, segundo um comunicado da Polícia Judiciária.O detido tem 41 anos, é um cidadão estrangeiro, sem-abrigo. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação.