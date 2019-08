Detido suspeito de espancar ex-funcionário até à morte em São João da Pesqueira

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, deteve esta sexta-feira um homem suspeito de ter espancado até à morte um ex-funcionário por mil euros de salário em atraso.



A vítima, de 50 anos, foi espancada até à morte à porta de um restaurante na noite de 28 de julho, em São João da Pesqueira.



"O arguido, após a prática do crime, colocou-se em fuga para o estrangeiro. No dia de hoje [sexta-feira], na sequência das diligências de investigação, veio a ser localizado e detido na Cidade do Porto", avança a Polícia Judiciária em comunicado.

O homem de 31 anos, empreiteiro, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.