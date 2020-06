Detido suspeito de estrangular homem até à morte na Madeira

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 23 anos, suspeito de estrangular até à morte um homem de 61 anos, no Caniço, na Madeira.O crime ocorreu a 7 de maio, mas o homem já só seria encontrado sem vida na banheira de casa a 10 de maio.Num comunicado, a PJ informa que a vítima mortal foi estranguladas, "na sequência de uma discussão com o presumível autor do crime".O homem foi detido após diligências que "permitiram a recolha adicional de elementos de prova".O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.