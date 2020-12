Detido suspeito de incendiar casa para esconder corpo de homem morto à pancada

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de matar à pancada um homem de 46 anos, em Tentúgal, Montemor-o-Velho. O suspeito terá ainda incendiado o corpo de Vítor Carvalheiro e a divisão de forma a dissimular o crime.



O crime remonta a março de 2017 e na sua origem estarão crimes relacionados com o tráfico e o consumo de drogas. A vítima sofreu vários golpes na zona da cabeça, que lhe provocaram a morte.







Os bombeiros foram chamados para um incêndio, mas só encontraram o corpo durante os trabalhos de rescaldo.



De acordo com a PJ, a investigação recente forneceu desenvolvimentos relevantes "que conduziram agora à identificação, localização e detenção do suspeito."

O detido, de 34 anos de idade, ficou em prisão preventiva.