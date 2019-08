Detido suspeito de tentativa de homicídio de namorado da ex-companheira em Vila Verde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje um homem de 50 anos "sobre o qual recaem fortes suspeitas" de homicídio na forma tentada" de um individuo de 46 anos na terça-feira, em Vila Verde, Braga, anunciou hoje aquela força policial.Em comunicado enviado à Lusa, a PJ explica que na altura da detenção o homem "se preparava para fugir", sendo que o motivo do crime terá sido passional."O arguido, inconformado com a nova relação da ex-companheira, abordou o casal e desferiu várias facadas no homem de 46 anos, provocando-lhe vários ferimentos, tendo um deles atingido o coração", lê-se.O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação.