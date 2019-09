Detido suspeito do homicídio de empresário de marketing

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira um jovem de 24 anos suspeito de ter matado à facada José Manuel Costa, empresário de marketing e fundador da agência da consultora de comunicação GCI.Segundo a Polícia Judiciária, o detido era conhecido da vítima e, após uma altercação entre ambos, desferiu-lhe vários golpes de arma branca em zonas corporais vitais.O corpo da vítima, José Manuel Costa, de 54 anos, foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no concelho de Sintra, no interior da sua habitação.O presumível autor do homicídio terá abandonado o País e regressou a Portugal nos últimos dias, segundo a PJ.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação adequadas.