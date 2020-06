Detido trio por suspeitas de roubar e agredir até à morte homem em Faro

Dois homens e uma mulher foram detidos por serem suspeitos de roubar e agredir até à morte um outro homem , de 41 anos, em Faro.sabe que o trio tem idades compreendidas entre os 23 e os 30 anos.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu a esta detenção por fortes indícios da prática do crime de roubo e homicídio qualificado. Recorde-se que a vítima, de 41 anos, foi encontrada morta durante a noite desta quarta-feira.



De acordo com comunicado da PJ, a vítima "deslocou-se à habitação onde coabitavam dois dos detidos com a finalidade de consumir produto estupefaciente. Naquele local e já após ser vítima de roubo, viria ser agredido mortalmente através da força física e uso de objeto contundente", lê-se.

Os suspeitos ter-se-ão colocado em fuga imediatamente após o crime. A nota da PJ indica ainda que os detidos, todos desempregados, têm antecedentes criminais por crimes de furto, roubo e tráfico de estupefacientes.



Vão agora ser presentes a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.