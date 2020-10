Dez anos de prisão para homem que matou septuagenário com mata-leão em Castelo Branco

O homem, de 29 anos, que em abril matou um septuagenário em Castelo Branco, quando alegadamente tentava evitar que este violasse a funcionária de uma pensão, foi esta sexta-feira condenado a dez anos de prisão.



André Almeida reconheceu todos os factos que constavam da acusação do Ministério Público, que o responsabilizavam pela morte de César Salomão através da aplicação de dois golpes de mata-leão, o último dos quais com a duração de três minutos. No entanto, o homem agora considerado culpado negou de forma emocionada qualquer intenção de matar.



