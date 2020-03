Doente infetado com coronavírus foge do hospital em Coimbra

Um homem de 37 anos, doente com exame positivo para infeção por Covid-19, fugiu na noite de segunda-feira do hospital onde estava internado, tendo sido encontrado pela PSP numa estação de comboios pronto a inicar viagem para a sua zona de residência, divulgou esta terça-feira a PSP de Coimbra, em comunicado.O alerta para a ausência do doente foi às 20h00. "De imediato foram acionados todos os meios para o localizar, tendo sido prontamente encontrado numa estação ferroviária", relata a PSP. "O doente, um homem de 37 anos, foi reconduzido de ao hospital, vindo a ser posteriormente constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência", afirma a polícia."Durante a operação policial foram garantidas todas as medidas de segurança, de proteção individual e dos recursos materiais envolvidos", assegura a Polícia. Esses meios foram um carro patrulha com dois elementos, um carro com supervisor e outro agente, dois elementos de investigação criminal e dois tripulantes de uma ambulância do INEM, no total de oito operacionais."A Polícia de Segurança Pública alerta a população para que sejam cumpridas as ordens emanadas pelas Autoridades Competentes. O não acatamento acarretará consequências legais para os infratores", termina a PSP