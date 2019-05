Dois bombeiros feridos em despiste de veículo que seguia para incêndio em Mértola

Dois bombeiros da corporação de Mértola sofreram este sábado ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um veículo tanque que seguia para um incêndio agrícola, ocorrido naquele concelho do distrito de Beja, disse fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, indicou à agência Lusa que os dois bombeiros foram transportados para o hospital de Beja.Segundo o CDOS, o acidente, que envolveu um veículo tanque de grande capacidade, ocorreu na Estrada Nacional 122, perto de Mértola, tendo o alerta sido dado às 16h55.Foram mobilizados para o local, bombeiros e veículos das corporações de Mértola e de Almodôvar e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Beja, além da GNR.De acordo com o CDOS, o alerta para o incêndio agrícola foi dado às 16h40, tendo sido dado como dominado às 18h23.A Estrada Nacional 122 está cortada ao trânsito perto de Mértola (Beja) devido a um acidente envolvendo um veículo dos bombeiros daquela localidade, que provocou dois feridos ligeiros, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o veículo capotou na zona da ponte, no sentido Mértola-Algarve, e estão a decorrer as operações para o remover da estrada.