Uma pessoa morreu e pelo menos uma outra ficou ferida na sequência de um despiste de duas viaturas ao rio Mondego, junto á pista de remo em Montemor-o-Velho, ao início da noite desta sexta-feira.Uma das viaturas foi retirada e o ocupante do veículo foi assistido pelos bombeiros. As autoridades tentam agora retirar o segundo carro da água, um dos ocupantes não sobreviveu e é a vítima mortal confirmada.Os bombeiros tentam ainda perceber se há mais vítimas.O alerta foi dado cerca das 19h30 e no local estão 18 operacionais apoiados por 9 viaturas.