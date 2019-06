Um morto e um ferido grave em colisão frontal no IP2 na Guarda

Um pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade, esta segunda-feira, numa colisão rodoviária frontal no IP2, em Mêda, na Guarda.O acidente, que se deu ao quilómetro 86.6, provocou o corte da estrada nos dois sentidos.Segundo fonte oficial dos Bombeiros de Mêda, o acidente deu-se na freguesia de Marialva cerca das 19h55.A mesma fonte avança que as duas vítimas estão encarceradas.Foram mobilizados para o local 40 operacionais, apoiados por 10 viaturas terrestres e um meio aéreo.Em atualização