Dois homens agredidos à porta de bar de alterne no Porto

Dois homens ficaram feridos à porta do bar de alterne Cabana Night Club, na Travessa de São Brás, no Porto, durante a madrugada desta sexta-feira. Os agressores fugiram do local.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da equipa de intervenção rápida da PSP, um dos feridos tinha algumas escoriações, sendo que o outro tinha ferimentos considerados ligeiros. O primeiro foi socorrido pela equipa do INEM mas recusou o transporte ao hospital, de acordo com a mesma fonte.Mais tarde, a PSP identificou dez homens na Praça da República. Um deles tinha uma arma branca em sua posse que foi apreendida pelas autoridades.tentou contactar o bar Cabana Night Club, mas sem sucesso. As autoridades estão a investigar para descobrir quais as causas destas agressões.De acordo com o que testemunhas contaram ao, ouviram-se gritos junto aquele bar durante a madrugada desta sexta-feira. A mesma testemunha garantiu, "cinco indivíduos do sexo masculino espancaram um outro de forma sistemática e violenta. Entre berros ouviu-se ‘a polícia vem aí e estamos fod****’".Os indivíduos fugiram de imediato do local e deixaram a vítima estendida no chão. Vários moradores foram à janela com os gritos, altura em que foram chamados ao local os meios de socorro.