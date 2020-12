Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio dentro de casa, na Rua Nova dos Fogueteiros, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, durante a manhã desta quarta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, o fogo deflagrou no primeiro andar da habitação, na zona da cozinha, cerca das 08h15.O casal, com cerca de 80 anos, ficou com ferimentos devido a queimaduras e inalação de fumo. A mulher, de 85 anos, é considerada ferida ligeira, com queimaduras de segundo grau na face, enquanto o companheiro, de 90 anos, que é dependente de terceiros, é considerado ferido grave devido à quantidade de fumo que inalou.As vítimas foram transportadas ao Hospital Pedro Híspano, em Matosinhos, e serão realojados em casa de um familiar quando receberem alta hospitalar.Ao local acorreram os Bombeiros de São Mamede de Infesta, assim como as corporações de Matosinhos/ Leça. Também a PSP e a Proteção Civil foram ao local.