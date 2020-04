Dois jovens atingidos a tiro no Porto

Dois homens foram atingidos a tiro, na tarde de quarta-feira, no Bairro do Viso, no Porto. As duas vítimas, dois jovens de 24 e 25 anos, foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos nos ombros e pernas.

Tudo aconteceu entre as 13h40 e as 14h40 na rua cidade de Recife. As duas vítimas referiram às autoridades que foram atingidas a tiro por um homem que não conheciam e que saiu de um carro que parou junto a eles – numa zona de vários complexos habitacionais.

A PSP foi ao local mas por se tratar de um crime cometido com armas de fogo, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, que investiga. As vítimas não correm risco de vida.