Três marroquinos fogem do Aeroporto do Porto. Migrantes desembarcaram ilegalmente no Algarve

Três migrantes marroquinos, que integravam o grupo de 22 que chegou à costa algarvia numa embarcação ilegal a 15 de junho, fugiram na tarde desta sexta-feira do Centro de Instalação Temporária (CIT) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O CM sabe que estes dois migrantes marroquinos integram um grupo de cerca de uma dezena, que foi colocado naquele local a aguardar pelo resultado do processo de pedido de asilo feito ao Estado português. Os outros doze compatriotas, estão alojados no Algarve.

As circunstâncias da fuga da dupla africana do Aeroporto do Porto, estão ainda por esclarecer.

Ao CM, fonte oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirma a fuga dos dois homens, explicando que a mesma aconteceu cerca das 16h00. "Foram já acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais", referiu.