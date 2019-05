Dois militares da GNR entre os feridos de colisão na A1 em Aveiras

Dois militares da GNR ficaram feridos esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre a viatura da GNR em que seguiam e um veículo ligeiro, na A1, na zona de Aveiras.Segundo fonte oficial do CDOS de Lisboa, outra pessoa ficou ferida. Os ferimentos das três vítimas são considerados leves.O alerta do acidente, que aconteceu pouco depois da estação de serviço, foi dado às 19h36.Foram mobilizados para o local 11 operacionais apoiados por cinco viaturas.O trânsito continua a circular com alguns condicionamentos.