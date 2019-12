Duas pessoas morreram na sequência de um acidente com uma máquina florestal, durante a tarde desta quarta-feira, em Vale de Canas, Coimbra.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR e do CDOS de Coimbra, os trabalhadores estariam a manusear a máquina no momento do acidente.O alerta foi dado cerca das 18h01. Às 19h30 ainda se encontravam no local 17 operacionais e sete veículos de apoio ao socorro.Em atualização