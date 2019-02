Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem casal morre em despiste em Aljustrel

Há ainda dois feridos graves a registar na Estrada Nacional 261.

18:05

Um jovem casal morreu, este sábado, num violento despiste na Estrada Nacional 261, entre Aljustrel e Rio de Moinhos. O carro em que seguiam despistou-se e saiu da faixa de rodagem, apenas parando num terreno de olival. As vitimas tinham entre 23 anos.



No mesmo veículo seguia outro casal que ficou gravemente ferido. O homem, cuja idade ainda não foi possível apurar, foi helitransportado para um hospital de Lisboa a enquanto a outra vítima, a mulher de 19 anos, foi levada para o hospital de Beja.



O carro ficou completamente destruído.



Segundo o CDOS de Beja, para o local foram acionados um helicóptero do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Beja e bombeiros de Aljustrel, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, além da GNR.



Os corpos das duas vítimas mortais foram transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, disse a fonte do CDOS.



Pouco depois do despiste, cujo alerta às autoridades foi dado às 16h20, o trânsito na estrada foi cortado ao quilómetro 69,5, nos dois sentidos, para a realização das operações de socorro.



A circulação foi restabelecida cerca das 20h00, acrescentou a fonte da GNR.



