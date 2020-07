Uma violenta colisão entre uma mota e um jipe resultou na morte de duas pessoas, esta segunda-feira, na EN 125, em Moncarapacho, no Algarve.O acidente ocorreu ao km 124. Os dois óbitos foram declarados no local.No local esteve uma ambulância SIV de Tavira, a VMER do INEM de Faro e GNR, que tenta apurar as causas do acidente.Ao que o CM apurou, as vítimas terão entre os 25 e os 30 anos e tratam-se dos ocupantes da mota.A estrada encontra-se cortada ao trânsito nos dois sentidos.