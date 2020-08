Dois mortos em despiste de carro em Leiria

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros no concelho de Leiria provocou esta quarta-feira a morte a dois homens, com idades entre os 30 e 40 anos, informaram fontes da Proteção e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Leiria, o acidente ocorreu pelas 19h00, na estrada que liga Lameiro a Moinhos de Carvide, em Monte Real.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, João Lavos, disse à Lusa que quando chegaram ao local verificaram "um despiste de um veículo ligeiro de passageiros com dois ocupantes encarcerados".



Após os bombeiros terem procedido à retirada dos ocupantes, foram "efetuadas manobras de reanimação", mas os óbitos viriam a ser declarados no local e os corpos transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Leiria.



As vítimas têm entre 30 e 40 anos, acrescentou a GNR.



No local, estiveram 18 operacionais e oito veículos dos bombeiros, GNR e INEM.