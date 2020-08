Dois mortos em despiste de carro na EN18 em Beja

Duas pessoas, um brasileiro e um português, morreram esta quinta-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros numa reta na EN18, entre Penedo Gordo e Santa Vitória, em Beja.Na viatura seguiam quatro pessoas, sendo que duas acabaram por morrer. Quando os Bombeiros Voluntários de Beja chegaram ao local, as vítimas já estavam em paragem cardiorrespiratória. Os óbitos foram declarados, posteriormente, no Hospital de Beja.Os dois feridos, de nacionalidades paquistanesa e portuguesa, fugiram do local antes da chegada das autoridades. Ambos os foragidos já foram localizados pela GNR.O envolvido de nacionalidade paquistanesa foi conduzido para o Hospital de Beja com ferimentos ligeiros. Português está no local com a GNR.O trânsito está condicionado na EN18 entre Penedo Gordo e Santa Vitória. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.