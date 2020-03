Dois mortos por coronavírus em Murtosa e Oliveira do Bairro

As Câmaras Municipais de Murtosa e Oliveira do Bairro comunicaram, através dos seus relatórios de situação epidemiológica, as primeiras mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

"Neste dia, há a lamentar o falecimento de uma pessoa oriunda do nosso concelho infetada com a COVID-19. Aproveitamos para deixar as nossas sentidas condolências", lê-se na página do Facebook do Município de Oliveira do Bairro, que não acrescenta dados sobre a vítima da doença. A publicação dá ainda conta de cinco casos confirmados de infeção, sendo apenas dois residentes no concelho - os outros possuem morada fiscal em Oliveira do Bairro, mas encontram-se a residir noutra localidade.

Ainda no distrito de Aveiro, também a Câmara da Murtosa deu conta da primeira vítima mortal da pandemia. "Existem, até ao presente momento, dois casos de infeção confirmados, encontrando-se 137 cidadãos sob vigilância ativa. Dos infetados, há a lamentar um óbito", refere a autarquia, que avança com medidas adicionais de combate à pandemia, incluindo a implementação, na Escola Padre António Morais da Fonseca, de 24 camas para o eventual acompanhamento clínico de doentes infetados com a COVID-19.

Ao início da tarde desta terça-feira, a Direção Geral de Saúde atualizou para 33 o número de vítimas mortais em território nacional, desconhecendo-se se incluía já os dois óbitos revelados pelas autarquias do distrito de Aveiro.