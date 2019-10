Dois pescadores feridos após naufrágio em Vila do Conde

Dois pescadores ficaram com ferimentos leves esta quinta-feira depois de a embarcação onde seguiam ter naufragado perto da praia de Vila Chã, em Vila do Conde.



As vítimas ficaram em estado de hipotermia e tiveram de ser transportados para o hospital.





Segundo o que o CM conseguiu apurar, na embarcação seguia ainda outro pescador que saiu ileso.

Os três homens foram resgatados do mar pela Polícia Marítima depois de o alerta ter sido dado às 07h25.



Quando chegaram ao local, os meios de socorro perceberam que o pequeno barco de pesca costeira já tinha afundado. Os pescadores encontravam-se a cerca de 20 metros da costa, numa zona rochosa.