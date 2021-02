Dois trabalhadores feridos no porto de Leixões. Foram atingidos por cabos de um navio

Dois homens ficaram feridos na manhã desta segunda-feira na sequência de um acidente de trabalho no porto de Leixões.Os trabalhadores ajudavam na manobra de um navio quando foram atingidos por uns cabos da embarcação que partiram.Ao que oapurou, um dos homens ficou com ferimentos graves tendo sido transportado para o Hospital de São João, no Porto. O outro trabalhador foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com ferimentos ligeiros.No local estão os Bombeiros de Leixões e o INEM.O alerta foi dado às 10h12.