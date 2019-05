Dono de hamburgueria mata cliente em Setúbal. Filha do homicida assistiu ao crime

O proprietário da hamburgueria 'Chapa quente', na Praça da Independência, em Setúbal, de 38 anos, matou à facada esta terça-feira um cliente, de 39, após uma discussão. A filha do homicida, de apenas dois anos, estava no local acompanhada pela mãe e assistiu ao crime.Segundo o que oconseguiu apurar, os dois intervenientes são de nacionalidade brasileira e estavam alcoolizados. O agressor entregou-se às autoridades e vai ser ouvido esta quarta-feira.O alerta foi dado às 2h00 da madrugada.De acordo com vários populares, a família da vítima terá ameaçado os familiares do proprietário que partiu para a agressão. O suspeito foi primeiramente buscar uma faca de menor dimensões, mas a discussão intensificou-se e deslocou-se até à cozinha para ir buscar uma faca de maiores dimensões, agredindo brutalmente a vítima, num cenário de horror.Também um amigo da vítima ficou ferido, mas sem gravidade.A PSP esteve no local e deteve o agressor no parque de estacionamento perto da hamburgueria.Em atualização