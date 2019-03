Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de pedreira morre ao manobrar máquina escavadora

Autoridades tentaram resgatar o homem, mas este foi encontrado já sem vida, em Alenquer.

Por Miguel Curado | 18:30

O dono de um pedreira na Ota, Alenquer, morreu este sábado ao manobrar máquina escavadora. A vítima estava a operar a máquina quando esta deslizou e caiu num fosso, com 20 metros de profundidade, e ficou

capotada.



Ao início da noite, os meios de socorro tentavam resgatar o corpo da vítima, que ficou encarcerado dentro do veículo, esmagado na queda.



Foi montado um perímetro de segurança naquele local evitando que alguns familiares pudessem aproximar-se do local. As equipas do INEM encontram-se no localpara dar apoio à família da vítima.



O alerta foi dado às 17h15.