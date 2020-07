Dono de restaurante em Portimão morre a tentar apagar chamas no estabelecimento

Um homem de 54 anos morreu na sequência de um incêndio num restaurante na praia dos Três Castelos na noite desta quarta-feira. AO que o CM apurou, a vítima mortal é o dono do restaurante ‘O Branquinho’ que tentava apagar as chamas que consumiam o estabelecimento.

O alerta foi dado pelas 22h30. Quando os bombeiros chegaram ao local a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, situação que não foi revertida, tendo o óbitpo sido declarado no local.



No local estiveram os Bombeiros de Portimão, o INEM e a Polícia Marítima, que tenta apurar as causas do fogo.



A estrutura do restaurante ardeu parcialmente.



(em atualização)