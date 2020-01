Duas crianças de 8 e 11 anos atropeladas em Tarouca

Duas crianças foram esta quinta-feira vítimas de atropelamento na rua dos Restauradores, em Tarouca, Viseu. Segundo o CDOS de Viseu, as vítimas - com ferimentos ligerios - têm 8 e 11 anos.O acidente aconteceu às 8h52 tendo sido mobilizados para o local seis operacionais, com três carros.Em atualização