Duas mulheres, entre os 70 e os 80 anos, morreram durante um incêndio numa casa em Paranhos, no Porto.



Segundo apurou o CM, as vítimas estavam no quarto de uma habitação, localizada no quarto andar de um prédio que se encontra atualmente em obras.





O fogo foi entretanto extinto.

O alerta foi dado pelas 18h30.

No local estiveram 25 operacionais, apoiados por oito viaturas, entre eles os bombeiros voluntários portuenses, os Sapadores do Porto, a PSP e o INEM. Foi ainda accionada uma equipa de psicólogos.