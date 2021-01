A estação de serviço de Esmojães, em Espinho, foi assaltada por uma dupla de ladrões, à mão armada, cerca das 16h30.Os assaltantes ameaçaram a funcionária do estabelecimento e levaram cerca de mil euros.Os ladrões encontram-se em fuga.A PSP de Espinho está no local. A Polícia Judiciária do Porto foi acionada.