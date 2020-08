Um emigrante português, Luís Pereira, de 83 anos, foi assassinado na sua residência em Little Falls, Roodepoort, avança o Jornal da Madeira.



Segundo o jornal, o homem estava em casa quando abriu a porta a dois pedintes que pediam comida. Quando acedeu ao pedido, juntamente com a mulher com quem vivia, foi subjugado com força e assassinado à pancada à porta de casa.





Um dos assassinos foi detido pela polícia sul-africana.

A mulher conseguiu fugir e foi encontrada inconsciente no jardim.