Empresário recusa usar máscara e agride agentes da PSP

Um empresário, de 35 anos, foi detido na quarta-feira ao final da tarde por ter insultado, ameaçado e agredido elementos da PSP. Os agentes foram chamados para um posto de abastecimento de combustível na Avenida Vasco da Gama, em Vila Nova de Gaia, uma vez que o suspeito estava a causar desacatos no interior do estabelecimento e recusava usar máscara. Já no local, o empresário reagiu com muita agressividade, tendo agredido os policias.



O proprietário e um funcionário da gasolineira, bem como um outro homem que estava no espaço, formalizaram também queixas contra o suspeito pela prática de crimes de danos, ameaças e agressões. O detido será presente a tribunal.