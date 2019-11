Cadáver de homem despido encontrado em ribeira de Odivelas

Foi encontrado o corpo de um homem durante a manhã desta quarta-feira, numa ribeira entre a Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, em Odivelas, Lisboa. A vítima encontrava-se completamente despida.Segundo o que oconseguiu apurar, no local encontram-se os Bombeiros, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.O cadáver foi encontrado cerca das 08h00 por uma mulher que seguia com o filho, uma criança de nove anos, e que depois alertou o INEM.Os Bombeiros de Odivelas estão a tentar remover o corpo do local, que tem bastante vegetação e é de difícil acesso.A Polícia Judiciária investiga.Em atualização