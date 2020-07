Encontrado corpo de jovem desaparecido em praia fluvial de Esposende

O corpo do jovem, de 23 anos, que estava desaparecido na praia fluvial do Marachão, em Esposende, foi encontrado ao início da noite depois de outras duas pessoas terem sido resgatadas com vida.

Segundo a fonte, as três pessoas são familiares e estariam na praia em lazer. O alerta para o incidente foi dado pelas 17h39, através do número de emergência 112, frisou.

As buscas estiveram a decorrer, estando no local bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e psicólogos, num total de 33 operacionais, apoiados por 13 viaturas.