Encontrado corpo de pescador que desapareceu no Rio Tua em Mirandela

O corpo do homem de 32 anos que desapareceu este domingo, enquanto pescava no rio Tua, junto à aldeia de Valverde da Gestosa, no concelho de Mirandela, foi esta segunda-feira recuperado pelas autoridades.De acordo com informação disponibilizada à Lusa à GNR, o homem terá saído de casa na manhã de domingo para ir à pesca.

bombeiros, os militares da GNR e populares realizaram buscas durante cerca de duas horas. No local onde se encontrava a pescar, foram encontrados vestígios de sangue.

O corpo foi encontrado depois da meia-noite e retirado do rio nas proximidades do local onde as autoridades encontraram os haveres do pescador.

De acordo com a fonte, o caso foi entregue à Polícia Judiciária para serem apuradas as circunstâncias da morte.