Corpo encontrado em Castro Daire é do condutor desaparecido nas cheias

Recorde-se que o condutor da retroescavadora caiu ao Rio Paiva devido a um aluimento de terras, na Estrada Nacional em Castro Daire, durante a noite de quinta-feira.





Em atualização

O corpo localizado ao início desta tarde é de António Pereira, o homem de 56 anos que estava desaparecido desde 19 de dezembro em Castro Daire.O corpo foi localizado a cerca de três quilómetros, "numa zona de difícil acesso". "Foi encontrado um corpo que veio a verificar-se, após identificação, ser o colaborador do Município de Castro Daire, envolvido no acidente com a retroescavadora", revelou o Comandante da Proteção Civil, Miguel Ângelo.Em declarações aos jornalistas, o Comandante informou que as equipas estavam a "apostar na vertente das águas rápidas, uma vez que houve descida de caudais". A melhoria das condições meteorológicas permitiram projetar as equipas por água.A máquina foi localizada esta segunda-feira, pelas 14h30. Em simultâneo, continuam a decorrer operações com mergulhadores para a remoção da retroescavadora.