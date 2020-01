Uma explosão de gás numa casa fez este sábado quatro feridos ligeiros no Bairro do Siroco, em Olhão.Os feridos foram assistidos no local.Ao que oapurou, a explosão aconteceu no 5º andar do edifício e deveu-se a um bico de gás acesso.Os vidros das janelas do prédio rebentaram devido ao impacto da explosão e atingiram alguns carros que se encontravam na rua.No local encontram-se os Bombeiros de Olhão, o INEM e a PSP.