Explosão de gás causa pânico e deixa família desalojada em Vila Nova de Gaia

Uma explosão, seguida de um incêndio, ocorreu na tarde desta segunda-feira numa zona habitacional, na Rua da Fonte, Afurada, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado pelas 14h50. Até ao momento desconhecem-se os motivos do incidente.Ao que oapurou, a casa ficou sem condições de habitabilidade para uma família.Os Bombeiros Sapadores de Gaia e de Coimbrões estão no local a proceder ao rescaldo do incêndio.