Uma explosão seguida de incêndio levou à evacuação de um prédio em Eiras, São Paulo de Frades, em Coimbra, esta terça-feira.Não há registo de feridos, segundo o CDOS de Coimbra, e o fogo está dominado.As chamas terão deflagrado no terceiro andar do prédio. Todos os moradores foram retirados por precaução.O alerta para o fogo no edifício do Bairro de Santa Apolónia foi dado às 11h39. No local estão ainda 27 operacionais apoiados por nove viaturas.