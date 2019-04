Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de pólvora em pedreira faz dois feridos graves em Marco de Canaveses

Foram mobilizados para o local 17 operacionais apoiados por sete viaturas e dois meios aéreos.

10:37

Dois trabalhadores ficaram esta sexta-feira feridos com gravidade na sequência de uma explosão de pólvora numa pedreira em Alpendurada, Marco de Canaveses, desconhecendo-se a gravidade das lesões, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 09h04.



Segundo a corporação de Marco de Canaveses (distrito de Porto), encontram-se no local do acidente vários meios de socorro, incluindo dois helicópteros e as viaturas de emergência médica do Vale do Sousa e do Hospital de São João.



Às 10h35, as vítimas encontravam-se a ser assistidas no local.



Na localidade de Alpendurada e freguesias vizinhas localiza-se o maior polo do país de extração e transformação de granito, com dezenas de pedreiras, dando emprego a milhares de trabalhadores.



Os helicópteros já começaram a transportar os feridos para o hospital. Um dos feridos já seguiu para o Hospital de Coimbra. Uma das vítimas inspira maiores cuidados e graves ferimentos no rosto.



As causas do acidente ainda não são conhecidas. A GNR encontra-se a verificar as circunstâncias da explosão.



O CM apurou que na zona da explosão encontravam-se, pelo menos, três trabalhadores.